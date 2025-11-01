Der SV Darlingerode/Drübeck hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 1:4 (0:3).

1:4 – SV Darlingerode/Drübeck verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das Match zwischen Darlingerode/Drübeck und Atzendorf/Förderstedt ist mit einer klaren 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Gleich nach Anpfiff schoss Justin Hoppmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (5.).

SV Darlingerode/Drübeck gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 5

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Darlingerode/Drübeck kassierte einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Daniel Pfau den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (64.). Damit war der Sieg der Staßfurter entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Wachsmuth, Stretzel (76. Gallert), Krebs, Boje, Weidner, Niehoff, Kühne (81. Bressel), Keck, Trute, Lüderitz (55. Röder)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Tupy, Hengstmann, Wolter, Hoppmann, Smetana, Maier (74. Früchtel), Pfau, Tolle, Machacek, Camsky

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65