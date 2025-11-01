Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag war der SV Darlingerode/Drübeck gegenüber der ZLG Atzendorf/Förderstedt machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

1:4 – SV Darlingerode/Drübeck verliert auf dem heimischen Platz klar gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das Match zwischen Darlingerode/Drübeck und Atzendorf/Förderstedt ist mit einer klaren 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Justin Hoppmann (ZLG Atzendorf/Förderstedt) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Staßfurter legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Lukas Hengstmann der Torschütze (5.).

SV Darlingerode/Drübeck hinkt 0:2 hinterher – 5. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Darlingerode/Drübeck steckte einmal Gelb ein.

19 Minuten nach der Pause konnte Daniel Pfau (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen (64.). Mit 4:1 verließen die Staßfurter den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keck, Krebs, Weidner, Lüderitz (55. Röder), Niehoff, Wachsmuth, Trute, Stretzel (76. Gallert), Boje, Kühne (81. Bressel)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Pfau, Hoppmann, Camsky, Hengstmann, Wolter, Maier (74. Früchtel), Tupy, Smetana, Tolle, Machacek

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65