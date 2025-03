Die TSG CALBE - I.Herren hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:4 (0:2).

Calbe/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Andreas Heyse. Der Trainer von CALBE musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Ilsenburg beobachten.

Tommy Berndt (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II kassierte einmal Gelb (18.). Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 27 wurde das zweite Tor durch Dian Nicky Gülzow erzielt.

Der Siegeszug der Ilsenburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jörg Treziak im gegnerischen Tor. Robin Gödeke traf gleich mehrmals – in Minute 48 und 57. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Calbe

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die TSG CALBE - I.Herren musste einmal Gelb hinnehmen.

30 Minuten nach der Pause konnte Stefan Schliemann (CALBE) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus CALBE erzielen (75.). In Spielminute 75 handelte sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG CALBE - I.Herren – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

TSG CALBE - I.Herren: Heyse – Schliemann, Hoppe, Hellige, Weber, Kober, B. Sülzle, Gumtz (80. Tapper), Birnbaum, Küstermann, J. Sülzle

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp (76. Jürgens), Watanabe (76. Klaus), Berndt, Gödeke, Palka, Zahn, Bräunel (64. Sielaff), Hanns, Gülzow (57. Zeidler), Donner

Tore: 0:1 Tommy Berndt (5.), 0:2 Dian Nicky Gülzow (27.), 0:3 Robin Gödeke (48.), 0:4 Robin Gödeke (57.), 1:4 Stefan Schliemann (75.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Marko Schmidt, Normann Schulz; Zuschauer: 35