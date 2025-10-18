Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Darlingerode/Drübeck auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II unterlag das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Mike Knobelsdorf hat am Samstag vor 125 Zuschauern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 ganze fünf Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Reuss (16.) erzielt wurde.

Minute 16: SV Darlingerode/Drübeck 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Reuss den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (80.). Damit war der Sieg der Ilsenburger gesichert. Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keil, Krebs (89. Mahrholz), Bressel, Lüderitz, Stretzel, Kühne, Braitmaier, Festerling, Boje, Niehoff

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Reuss (80. Jürgens), Urban (46. Hinze), Donner (80. Kolbe), Kunzel, Hotopp (63. Watanabe), Stötzner, Donner, Papner, Klaus, Neugebauer (70. Kiefer Morobel)

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125