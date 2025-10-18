Eine herbe Schlappe erlitt der SV Darlingerode/Drübeck an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 125 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 wurden die Fans des SV Darlingerode/Drübeck am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Lukas Kubisch durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Nach 13 Minuten schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ilsenburger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Reuss der Torschütze (16.).

SV Darlingerode/Drübeck sieht sich 0:2 im Rückstand – 16. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

35 Minuten nach der Pause konnte Reuss (Ilsenburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:1 verließen die Ilsenburger den Platz als Sieger. Die Ilsenburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Lüderitz, Festerling, Boje, Keil, Braitmaier, Kühne, Krebs (89. Mahrholz), Stretzel, Niehoff, Bressel

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Stötzner, Reuss (80. Jürgens), Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Donner (80. Kolbe), Papner, Urban (46. Hinze), Hotopp (63. Watanabe), Donner, Klaus, Kunzel

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125