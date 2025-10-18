Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Darlingerode/Drübeck auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II unterlag das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Mike Knobelsdorf hat am Samstag vor 125 Zuschauern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 ganze fünf Bälle kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Ilsenburger legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Reuss der Torschütze (16.).

SV Darlingerode/Drübeck hinkt 0:2 hinterher – Minute 16

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Reuss den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (80.). Damit war der Erfolg der Ilsenburger gesichert. Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel, Keil, Boje, Niehoff, Festerling, Braitmaier, Stretzel, Lüderitz, Krebs (89. Mahrholz), Kühne

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Urban (46. Hinze), Hotopp (63. Watanabe), Kunzel, Papner, Stötzner, Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Donner (80. Kolbe), Donner, Klaus, Reuss (80. Jürgens)

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125