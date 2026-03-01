Der 1. FSV Nienburg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 72 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 72 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Oliver Schmidt (1.FSV Nienburg) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Nienburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

1. FSV Nienburg liegt in Minute 12 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 gelang es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Nienburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Neumeister, Zenker, Schmidt (87. Brauer), Knop (57. Reichel), Schmilorz, Finze (76. Baer), Lehmann (57. Stöhr), Kümmel, Hensel, Dauch (81. Ebeling)

SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn, Schaaf, Kupka (56. Wendel), Pundzin (86. Sokolovskyi), Fischer, Ehrich (67. Hammermann), Krug, Haiduk, Kupka (80. Kohl), Walcer

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72