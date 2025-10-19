Der 1. FSV Nienburg errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 101 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Plötzkau 1921.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten das Team aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Eddie Kümmel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1. FSV Nienburg führt mit 2:0 – Minute 82

Die Nienburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Dusan Dobrin wurde für Tim Ebeling eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Dusan Dobrin den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (82.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Nienburger aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Dauch (76. Kober), Hensel, Finze, Baer (62. Schmidt), Zenker, Lehmann, Ebeling (81. Dobrin), Kümmel, Neumeister, Schmilorz

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gebbert (76. Goldbach), Hesse, Fechtner, Bartel, Döltz, Gruschetzki, Beck, Van Linthout, Mäkel, Böber (75. Fischer)

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101