Dem 1. FSV Nienburg gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Plötzkau 1921 mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 101 Zuschauer waren live dabei.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten das Team aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Eddie Kümmel (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 80 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

82. Minute: 1. FSV Nienburg führt mit zwei Toren

Die Nienburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Dusan Dobrin wurde für Tim Ebeling eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur kurz darauf gelang es Dusan Dobrin, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Finze, Baer (62. Schmidt), Lehmann, Schmilorz, Hensel, Zenker, Ebeling (81. Dobrin), Neumeister, Dauch (76. Kober), Kümmel

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hesse, Böber (75. Fischer), Bartel, Fechtner, Beck, Mäkel, Gruschetzki, Gebbert (76. Goldbach), Döltz, Van Linthout

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101