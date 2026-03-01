Der 1. FSV Nienburg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 72 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 72 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger waren den Gästen aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Oliver Schmidt für Nienburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Nienburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

1. FSV Nienburg führt mit 2:0 – 12. Minute

Es lief nicht gut für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der 1. FSV Nienburg sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Dauch (81. Ebeling), Schmilorz, Knop (57. Reichel), Schmidt (87. Brauer), Finze (76. Baer), Lehmann (57. Stöhr), Hensel, Neumeister, Kümmel, Zenker

SV Einheit Bernburg: Käding – Kupka (80. Kohl), Kupka (56. Wendel), Pundzin (86. Sokolovskyi), Krug, Fischer, Schaaf, Walcer, Haiduk, Kuhn, Ehrich (67. Hammermann)

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72