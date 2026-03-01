Der 1. FSV Nienburg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 72 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Nienburg/MTU. Die 72 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger schlugen das Team aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän.

Oliver Schmidt (1.FSV Nienburg) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Schmilorz den Ball ins Netz (12.).

1. FSV Nienburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 12. Minute

Es lief nicht gut für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 gelang es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Nienburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Finze (76. Baer), Lehmann (57. Stöhr), Kümmel, Zenker, Schmilorz, Dauch (81. Ebeling), Neumeister, Hensel, Schmidt (87. Brauer), Knop (57. Reichel)

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich (67. Hammermann), Kupka (80. Kohl), Kuhn, Fischer, Krug, Schaaf, Haiduk, Kupka (56. Wendel), Walcer, Pundzin (86. Sokolovskyi)

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72