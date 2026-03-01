Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der 1. FSV Nienburg vor 72 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Oliver Schmidt (1.FSV Nienburg) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Nienburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

12. Minute: 1. FSV Nienburg baut Führung auf 2:0 aus

Es sah nicht gut aus für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Finze (76. Baer), Knop (57. Reichel), Kümmel, Hensel, Dauch (81. Ebeling), Lehmann (57. Stöhr), Neumeister, Zenker, Schmilorz, Schmidt (87. Brauer)

SV Einheit Bernburg: Käding – Kupka (80. Kohl), Schaaf, Krug, Kupka (56. Wendel), Ehrich (67. Hammermann), Fischer, Kuhn, Pundzin (86. Sokolovskyi), Haiduk, Walcer

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72