Der 1. FSV Nienburg hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SV Langenstein mit 1:4 (0:2).

Nienburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ronny Schütze. Der Trainer von Nienburg musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Kevin Rappe traf für den SV Langenstein in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Niklas Hanke den Ball ins Netz (22.).

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – Minute 22

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Maximilian Krumnow konnte in Minute 50 einnetzen. Es lief nicht gut für den 1. FSV Nienburg. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 28 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Daniel Holtzheuer (Langenstein) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Langensteiner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Langenstein

1. FSV Nienburg: Held – Ebeling (52. Schmidt), Lehmann (52. Lietz), Zenker, Dobrin, Neumeister, Günther, Kümmel (69. Reichel), Hensel, Finze (78. Kober), Schmilorz

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Rappe, Neutzner (65. Holtzheuer), Bellan (60. Liebing), Pinta (60. Eska), Priese, Gifhorn (82. Herrmann), Hanke, Götting (82. Schulmeyer), Schulze

Tore: 0:1 Kevin Rappe (14.), 0:2 Niklas Hanke (22.), 0:3 Maximilian Krumnow (50.), 1:3 Dusan Dobrin (69.), 1:4 Daniel Holtzheuer (81.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Heinz Malsch, Laurenz Langrock; Zuschauer: 40