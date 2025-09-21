Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem 1. FSV Nienburg am Sonntag nicht, als er sich vor 53 Fans mit 2:5 (1:4) gegen den SV Eintracht Osterwieck geschlagen geben musste.

1. FSV Nienburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen SV Eintracht Osterwieck

Nienburg/MTU. Der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (1:4).

Nick Schmidt traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Tim Stingl (32.) erzielt wurde.

32. Minute: 1. FSV Nienburg 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Die Partie blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nur kurz darauf gelang es Malte Bormann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 zu festigen (73.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Günther, Dauch, Neumeister (64. Baer), Zenker, Kümmel, Kober (46. Finze), Lietz (59. Ebeling), Lehmann, Brauer, Schmilorz (85. Hensel)

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Kessler (46. Hildach), Stingl, Klein (46. Badstübner), Meyer, Schmidt, Krumpach, Steinke (64. Bormann), Gens (64. Großhennig), Sobert, Diefert (64. Badstübner)

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53