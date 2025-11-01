Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem 1. FSV Nienburg am Samstag nicht, als er sich vor 40 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den SV Langenstein geschlagen geben musste.

Nienburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Schütze. Der Trainer von Nienburg musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

In Minute 14 schoss Kevin Rappe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niklas Hanke den Ball ins Netz (22.).

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Maximilian Krumnow konnte in Minute 50 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den 1. FSV Nienburg. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 28 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Daniel Holtzheuer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (81.).

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Langenstein

1. FSV Nienburg: Held – Neumeister, Kümmel (69. Reichel), Günther, Dobrin, Hensel, Finze (78. Kober), Ebeling (52. Schmidt), Zenker, Schmilorz, Lehmann (52. Lietz)

SV Langenstein: Eitz – Schulze, Priese, Hanke, Rappe, Bellan (60. Liebing), Götting (82. Schulmeyer), Gifhorn (82. Herrmann), Neutzner (65. Holtzheuer), Krumnow, Pinta (60. Eska)

Tore: 0:1 Kevin Rappe (14.), 0:2 Niklas Hanke (22.), 0:3 Maximilian Krumnow (50.), 1:3 Dusan Dobrin (69.), 1:4 Daniel Holtzheuer (81.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Heinz Malsch, Laurenz Langrock; Zuschauer: 40