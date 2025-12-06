Für den 1. FSV Nienburg endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt mit 4:5 (0:2).

Patrick Burger (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Daniel Tobisch (30.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – Minute 30

Dann konnte Kroppenstedt einen weiteren Erfolg erzielen. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Nienburgern, dem 1.FSV Nienburg etwas entgegenzusetzen. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Eine echte Gefahr stellte das für die Kroppenstedter aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Helbig versenkte den Ball in Spielminute 73 zum dritten Mal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tim Ebeling, den Ball ins Netz zu befördern (90.+5). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Lietz (55. Ebeling), Zenker (59. Lehmann), Kober, Schmilorz, Hensel, Knop, Schmidt, Kümmel, Reichel (75. Stöhr), Finze (40. Neumeister)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Tobisch (90. Geick), Bode, Helbig, Stein, Sommermeyer, Gruhle (77. Fischer), Seibert, Peschek, Böttger, Liehr (16. Burger)

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49