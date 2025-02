Ilsenburg/MTU. 12:1 (6:1) in Ilsenburg: Ganze zwölf Bälle hat das Team von Jörg Treziak, der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II, am Sonntag im Tor der Gegner aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun untergebracht.

Daniel Zahn (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Theo Palka (14.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – 14. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jan Moritz Michael musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Palka konnte in Minute 23 erneut einnetzen, Dian Nicky Gülzow in Minute 27, DonnerJakob Donner legte in Minute 35 nach und Palka traf in Minute 35. Es sah nicht gut aus für den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun. In Minute 43 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Börder zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Fünf mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Börder. Spielstand 11:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

Unmittelbar darauf gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 12:1 zu erweitern (79.).

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Kiefer Morobel (63. Reuss), Palka, Zeidler, D. N. Gülzow, Bollmann, Bräunel (55. Hotopp), Donner, Kolbe (55. Klaus), Zahn (63. Jürgens), Berndt

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Michael – Beyer, Ruge (66. Köhler), Hassi, Frost, Frost, Neumann, Beck, Barbe, Schmidt, Böttcher

Tore: 1:0 Daniel Zahn (5.), 2:0 Theo Palka (14.), 3:0 Theo Palka (23.), 4:0 Dian Nicky Gülzow (27.), 5:0 Jakob Donner (35.), 6:0 Theo Palka (37.), 6:1 Johannes Beyer (43.), 7:1 Dian Nicky Gülzow (62.), 8:1 Marcel Reuss (64.), 9:1 Jakob Donner (66.), 10:1 Theo Palka (74.), 11:1 Marcel Reuss (76.), 12:1 Marcel Reuss (79.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Kristian Zeißig, Valentin Ochel; Zuschauer: 62