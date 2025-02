Ilsenburg/MTU. Gleich zwölfmal hat der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II am Sonntag gegen die Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun eingenetzt. 12:1 (6:1) für die Ilsenburger.

Gleich nach Anpfiff schoss Daniel Zahn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Theo Palka (14.) erzielt wurde.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 14

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Jan Moritz Michael musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Palka konnte in Minute 23 erneut einnetzen, Dian Nicky Gülzow in Minute 27, DonnerJakob Donner legte in Minute 35 nach und Palka traf in Minute 35. Es sah nicht gut aus für den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun. In Minute 43 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Börder zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Fünf mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Börder. Spielstand 11:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

Nur kurz darauf gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 12:1 zu festigen (79.).

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Palka, Bollmann, Donner, Berndt, Bräunel (55. Hotopp), D. N. Gülzow, Zahn (63. Jürgens), Zeidler, Kiefer Morobel (63. Reuss), Kolbe (55. Klaus)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Michael – Neumann, Barbe, Böttcher, Beck, Frost, Ruge (66. Köhler), Beyer, Schmidt, Hassi, Frost

Tore: 1:0 Daniel Zahn (5.), 2:0 Theo Palka (14.), 3:0 Theo Palka (23.), 4:0 Dian Nicky Gülzow (27.), 5:0 Jakob Donner (35.), 6:0 Theo Palka (37.), 6:1 Johannes Beyer (43.), 7:1 Dian Nicky Gülzow (62.), 8:1 Marcel Reuss (64.), 9:1 Jakob Donner (66.), 10:1 Theo Palka (74.), 11:1 Marcel Reuss (76.), 12:1 Marcel Reuss (79.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Kristian Zeißig, Valentin Ochel; Zuschauer: 62