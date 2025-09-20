Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die Germania Wernigerode mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 251 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Rouven Blecker das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 vorne – Minute 67

22 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Herbst (52. Foltis), Ibrahim (90. Reitmann), Niehoff (64. Kodatis), J. Schmidt (85. Clemens), R. Schmidt, Peszt (76. Kläfker), Blecker, Böhme, Beddigs, Müller

Germania Wernigerode: Gasch – Mittag, Müller, Hahne (67. Asemerom), Seil, Blume (79. Stechhahn), Thiel (41. Wagner), Seil, Krokowski, Hahne, Kugenbuch (67. Koch)

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251