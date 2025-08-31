Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und Blankenburger FV am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV am Sonntag 2:2 (2:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Marinus Hartmut Udo Hotopp für Ilsenburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Theo Palka erzielt.

43. Minute: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II liegt mit 2:0 vorne

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das rettende Tor für den Blankenburger FV fiel 21 Minuten nach der Pause, als Simon Müller den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Blankenburger Team errang (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp (70. Urban), Hanns, Hinze (70. Watanabe), Bollmann, Jungermann, Donner, Palka, Gödeke, Habel (73. Reuss), Berndt (73. Sielaff)

Blankenburger FV: Effler – Schröder (90. Pluskat), Schinke (46. Schnabel), Reinhardt, Heindorf (87. König), Müller, Krause, Matthes, Kuhbach, Lepetit (46. Klebe), Kupke

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205