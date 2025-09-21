Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Ilsenburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (24.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Tobisch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Kroppenstedter Team errang (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hinze (90. Kiefer Morobel), Gödeke, Bollmann, Hanns, Sielaff (76. Hess), Jungermann (7. Klaus), Watanabe (83. Kuthe), Reuss, Berndt, Hotopp

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Kaczur (43. Burger), Stein, Helbig, Conrad, Böttger, Peschek, Tobisch, Hoffmann, Liehr (82. Mohr), Bode (72. Zeppernick)

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122