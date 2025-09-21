Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Daniel Tobisch (24.) erzielt wurde.

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Tobisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kroppenstedter zu erreichen (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Jungermann (7. Klaus), Bollmann, Watanabe (83. Kuthe), Sielaff (76. Hess), Hanns, Hinze (90. Kiefer Morobel), Berndt, Gödeke, Reuss, Hotopp

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Böttger, Kaczur (43. Burger), Bode (72. Zeppernick), Helbig, Tobisch, Liehr (82. Mohr), Stein, Hoffmann, Conrad, Peschek

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122