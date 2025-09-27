Ergebnis 5. Spieltag 2:2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt und Blankenburger FV trennen sich remis
Für den Gastgeber SC Germ.1993 Kroppenstedt endete das Duell mit dem Blankenburger FV am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden.
Kroppenstedt/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt und der Blankenburger FV am Samstag 2:2 (1:2) getrennt.
Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Julian Yannik Matthes (10.) erzielt wurde.
1:1 im Duell zwischen SC Germ.1993 Kroppenstedt und Blankenburger FV – Minute 10
Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Kroppenstedt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 5
Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Hoffmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kroppenstedter zu erreichen (84.). Die Kroppenstedter sind auf Platz zehn gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV
SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Böttger (46. Burger), Liehr (82. Kaczur), Hoffmann, Peschek, Bode, Stein (46. Sommermeyer), Conrad (46. Zeppernick), Tobisch, Helbig, Seibert
Blankenburger FV: Rockstedt – Reinhardt, Krause, Matthes (68. Schnabel), Heindorf, Alhndi, Müller, Kuhbach, Schröder, Baumgartl (87. Scheppers), Lepetit (46. Pluskat)
Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63