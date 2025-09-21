Ergebnis 4. Spieltag 2:2 – Unentschieden zwischen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt
Für den Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg II endete das Spiel gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.
Ilsenburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.
Bereits kurz nach Spielstart schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Ilsenburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (24.).
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II Kopf an Kopf mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 24
Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Ilsenburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 4
Nur drei Minuten später konnte Tobisch (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kroppenstedt erzielen (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Jungermann (7. Klaus), Reuss, Sielaff (76. Hess), Gödeke, Hotopp, Hinze (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Watanabe (83. Kuthe), Hanns, Berndt
SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Hoffmann, Stein, Liehr (82. Mohr), Tobisch, Peschek, Conrad, Kaczur (43. Burger), Helbig, Bode (72. Zeppernick), Böttger
Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122