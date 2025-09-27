Ein 2:2 (1:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SC Germ.1993 Kroppenstedt und Blankenburger FV am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Kroppenstedt/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt und der Blankenburger FV am Samstag 2:2 (1:2) getrennt.

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kroppenstedter konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (10.).

1:1 im Duell zwischen SC Germ.1993 Kroppenstedt und Blankenburger FV – 10. Minute

Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kroppenstedt erzielen (84.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Hoffmann, Bode, Conrad (46. Zeppernick), Tobisch, Helbig, Seibert, Stein (46. Sommermeyer), Peschek, Liehr (82. Kaczur), Böttger (46. Burger)

Blankenburger FV: Rockstedt – Lepetit (46. Pluskat), Müller, Krause, Matthes (68. Schnabel), Alhndi, Schröder, Heindorf, Baumgartl (87. Scheppers), Kuhbach, Reinhardt

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63