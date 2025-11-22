Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Samstag war die VfB Germania Halberstadt 2 gegenüber der Germania Wernigerode machtlos und wurde mit 2:4 (1:4) vom Platz gefegt.

Halberstadt/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die VfB Germania Halberstadt 2 und die Germania Wernigerode am Samstag 2:4 (1:4) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Daniel Wagner für Wernigerode traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justin Sölle den Ball ins Netz (8.).

VfB Germania Halberstadt 2 liegt 0:2 zurück – Minute 8

Tor Nummer drei schoss Lenny Thomas Hahne für Wernigerode (15.). Es blieb spannend. Leon Joel Wiedenbein (Halberstadt) und Justin Sölle (Wernigerode) trafen in Minute 35 und 38. Spielstand 4:1 für die Germania Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Leon-Joel Platz wurde für Tobias Wanka eingesetzt und Chris Oliver Müller für Niko Menge. Auf der Gastseite verließen Alexander Mock für Marius Fynn Wypior und Lenny Thomas Hahne für Daniel Thiel den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

22 Minuten nach der Pause konnte Leon-Joel Platz (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (67.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 80 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – Germania Wernigerode

VfB Germania Halberstadt 2: König – Simon, Qaderi (64. Bergmann), Wanka (46. Platz), Wiedenbein, Tunsch, Wenig, Eckert, Theile, Allner, Menge (46. Müller)

Germania Wernigerode: Kubanek – Deunert, Kugenbuch, Freystein, Mock (52. Wypior), Seil, Seil, Müller, Wagner, Sölle (66. Asemerom), Hahne (66. Thiel)

Tore: 0:1 Daniel Wagner (6.), 0:2 Justin Sölle (8.), 0:3 Lenny Thomas Hahne (15.), 1:3 Leon Joel Wiedenbein (35.), 1:4 Justin Sölle (38.), 2:4 Leon-Joel Platz (67.); Schiedsrichter: Markus Scheibel (Calbe); Assistenten: Felix Müller, Manuel Stein; Zuschauer: 56