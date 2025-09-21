Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem 1. FSV Nienburg am Sonntag nicht, als er sich vor 53 Fans mit 2:5 (1:4) gegen den SV Eintracht Osterwieck geschlagen geben musste.

2:5 – 1. FSV Nienburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Eintracht Osterwieck

Nienburg/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:4).

Nach nur 18 Minuten schoss Nick Schmidt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Stingl den Ball ins Netz (32.).

32. Minute: 1. FSV Nienburg mit 0:2 im Rückstand

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Es blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Malte Bormann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 auszubauen (73.). In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Lietz (59. Ebeling), Kober (46. Finze), Zenker, Brauer, Günther, Kümmel, Schmilorz (85. Hensel), Dauch, Neumeister (64. Baer), Lehmann

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Meyer, Klein (46. Badstübner), Stingl, Sobert, Diefert (64. Badstübner), Krumpach, Gens (64. Großhennig), Kessler (46. Hildach), Steinke (64. Bormann), Schmidt

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53