Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 27 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt durch.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Wernigeroder legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Müller der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Doppelpack von Moritz Benjamin Müller bringt FC Einheit Wernigerode II 2:0 in Führung – Minute 59

34 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Danielack (78. Clemens), J. Schmidt, Müller, Radomski (74. Herbst), Vollmer (46. Riemann), Niehoff, Peszt (83. Bogumil), Böhme (58. Kodatis), Foltis, Pandyal

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Löbel, Wolter, Raschek (68. Bock), Pfau, Tupy, Tolle, Hoppmann, Hengstmann, Smetana, Camsky

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27