Dem SV Darlingerode/Drübeck glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die VfB Germania Halberstadt 2 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halberstadt durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Franz Lüderitz für Darlingerode/Drübeck traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Ilsenburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Hendryk Stretzel der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck liegt in Minute 62 2:0 vorn

Nur kurz darauf gelang es Lüderitz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Trute, Stretzel, Bressel (75. Wachsmuth), Niehoff, Lüderitz, Keil (83. Gallert), Boje (80. Mahrholz), Festerling, Kühne

VfB Germania Halberstadt 2: König – Allner, Lippoldt (56. Qaderi), Tunsch, Stender (59. Bergmann), Theile (68. Menge), Conrad, Genschmar, Wenig, Wiedenbein, Simon

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50