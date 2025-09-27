Dem Quedlinburger SV glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 58 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Die 58 Besucher auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer schlugen die Gäste aus Nienburg mit 3:1 (1:0) souverän.

Nico Stertz traf für den Quedlinburger SV in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Quedlinburgerer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Stertz der Torschütze (50.).

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Philipp Dauch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu bescheren (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Brunner (90. Arbeiter), Filippov (80. Lindow), Pflug, Struckmeyer, Bode (57. Hahn), Deiters, Rink, Stertz (68. Beti), Rieneckert, Hamann (63. Möller)

1. FSV Nienburg: Masurek – Schmilorz, Kümmel, Dauch (74. Baer), Knöfler, Günther (57. Ebeling), Hensel, Finze, Zenker, Lietz (46. Schmidt), Kober (57. Reichel)

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58