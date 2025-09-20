Der SV Langenstein unter Leitung von Coach Matthias Pokorny feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Kevin Rappe (SV Langenstein) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gerrit Maurice Hoeft den Ball ins Netz.

SV Langenstein baut Vorsprung auf 2:0 aus – 34. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite verließen Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Christoph Pinta, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (85.). In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Schulmeyer (61. S. Bellan), Holtzheuer (61. Pinta), Neutzner (80. Herrmann), Ferdenus, Götting, Krumnow, Hoeft (72. Priese), Rappe, Gifhorn (72. Eska), Schulze

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Krug, Krüger, Homri (46. Lorenz), Fischer, Kuhn, Schaaf, Kupka (80. Krug), Weber (64. Kumbu), Pundzin (46. Walter)

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45