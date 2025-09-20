Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der SV Langenstein von Coach Matthias Pokorny aus dem Kräftemessen mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Kevin Rappe (SV Langenstein) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Langensteiner legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Gerrit Maurice Hoeft der Torschütze.

SV Langenstein baut Vorsprung auf 2:0 aus – 34. Minute

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite verließen Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Einheit Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Christoph Pinta (Langenstein) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Langensteiner den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Krumnow, Hoeft (72. Priese), Götting, Schulmeyer (61. S. Bellan), Neutzner (80. Herrmann), Schulze, Rappe, Holtzheuer (61. Pinta), Gifhorn (72. Eska)

SV Einheit Bernburg: Käding – Kupka (80. Krug), Kuhn, Fischer, Homri (46. Lorenz), Krüger, Krug, Pundzin (46. Walter), Weber (64. Kumbu), Schaaf, Ehrich

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45