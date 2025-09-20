Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der SV Langenstein von Coach Matthias Pokorny aus dem Duell mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Kevin Rappe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gerrit Maurice Hoeft den Ball ins Netz.

Minute 34: SV Langenstein mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite räumten Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Christoph Pinta den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Langensteiner gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Schulmeyer (61. S. Bellan), Schulze, Rappe, Hoeft (72. Priese), Götting, Krumnow, Holtzheuer (61. Pinta), Neutzner (80. Herrmann), Ferdenus, Gifhorn (72. Eska)

SV Einheit Bernburg: Käding – Homri (46. Lorenz), Ehrich, Fischer, Weber (64. Kumbu), Schaaf, Kupka (80. Krug), Krüger, Pundzin (46. Walter), Kuhn, Krug

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45