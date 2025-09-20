Der SV Langenstein unter Leitung von Trainer Matthias Pokorny feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Langenstein/MTU. Die 45 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Langensteiner schlugen die Gäste aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Kevin Rappe für Langenstein traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Langensteiner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Gerrit Maurice Hoeft erzielt.

Minute 34: SV Langenstein führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite verließen Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Christoph Pinta, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (85.). In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Ferdenus, Neutzner (80. Herrmann), Rappe, Götting, Holtzheuer (61. Pinta), Gifhorn (72. Eska), Hoeft (72. Priese), Schulmeyer (61. S. Bellan), Schulze

SV Einheit Bernburg: Käding – Weber (64. Kumbu), Krug, Pundzin (46. Walter), Kuhn, Fischer, Kupka (80. Krug), Krüger, Homri (46. Lorenz), Schaaf, Ehrich

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45