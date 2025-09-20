Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Matthias Pokorny und sein Team SV Langenstein gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Kevin Rappe (SV Langenstein) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Langensteiner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor durch Gerrit Maurice Hoeft erzielt.

SV Langenstein führt nach 34 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite räumten Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Einheit Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Christoph Pinta den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (85.). Damit war der Triumph der Langensteiner gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Neutzner (80. Herrmann), Gifhorn (72. Eska), Götting, Ferdenus, Holtzheuer (61. Pinta), Hoeft (72. Priese), Rappe, Schulmeyer (61. S. Bellan), Schulze

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Kuhn, Krüger, Pundzin (46. Walter), Weber (64. Kumbu), Krug, Schaaf, Fischer, Homri (46. Lorenz), Kupka (80. Krug)

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45