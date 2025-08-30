Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach David Hildebrandt feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

4:0 – SV Plötzkau 1921 in der Partie gegen SV Einheit Bernburg deutlich souverän

Plötzkau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 192 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (0:0) deutlich überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Constantin Döltz für Plötzkau traf und in Spielminute 57 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Plötzkauer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Mario Hesse der Torschütze (61.).

61. Minute: SV Plötzkau 1921 mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Schon zwei Minuten darauf konnte Pascal Fechtner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Mäkel (78. Popp), Kluge, Gruschetzki, Bartel (56. Hoppe), Hesse, Van Linthout, Sack, Döltz (78. Böber), Christmann (78. Zimmermann), Gebbert (65. Fechtner)

SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn (79. Krug), Apel, Krüger, Walcer (46. Kupka), Pundzin (46. Schwarz), Haiduk, Krug, Homri (62. Kohl), Ehrich (75. Zavatta), Schaaf

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192