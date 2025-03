Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Andreas Rohrschneider und sein Team SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun gegen den FSV Drohndorf-Mehringen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Wolmirsleben/MTU. Die 76 Besucher auf dem Sportplatz Am Park haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder besiegten das Team aus Drohndorf-Mehringen mit 4:0 (1:0) deutlich.

Karsten Schmidt (SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun e.V.) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun noch einen drauf: In Minute 59 wurde das zweite Tor durch David Barbe erzielt.

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun liegt in Minute 59 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 73: Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Hartmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Denis Winter den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Börder aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun – FSV Drohndorf-Mehringen

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Michael – Schmidt (68. Müller), Hartmann, Karasch, Winter (86. M. Frost), Pflug (86. Neumann), Barbe, Beck (78. Ruge), Witte, Beyer (86. Meißner), M. Frost

FSV Drohndorf-Mehringen: Stumpe – Horlitz, Ilski, Kroll (39. Jahn), Hoffmann (84. Burghardt), Wohlfeil (73. Freitag), Beyer, Hausmann, Kunert (58. Weißert), Brüggemann, Pohl

Tore: 1:0 Karsten Schmidt (20.), 2:0 David Barbe (59.), 3:0 Kevin Hartmann (73.), 4:0 Denis Winter (84.); Zuschauer: 76