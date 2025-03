Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun unter Leitung von Coach Andreas Rohrschneider feierte einen überlegenen Erfolg über den FSV Drohndorf-Mehringen mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Wolmirsleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 76 Besuchern auf dem Sportplatz Am Park geboten. Die Börder waren den Gästen aus Drohndorf-Mehringen mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

In Minute 20 schoss Karsten Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Börder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte David Barbe den Ball ins Netz.

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun führt in Minute 59 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 73: Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Hartmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Denis Winter (Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun – FSV Drohndorf-Mehringen

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Michael – Hartmann, Barbe, Beck (78. Ruge), Karasch, Schmidt (68. Müller), M. Frost, Pflug (86. Neumann), Witte, Beyer (86. Meißner), Winter (86. M. Frost)

FSV Drohndorf-Mehringen: Stumpe – Horlitz, Brüggemann, Hoffmann (84. Burghardt), Kunert (58. Weißert), Wohlfeil (73. Freitag), Hausmann, Ilski, Kroll (39. Jahn), Beyer, Pohl

Tore: 1:0 Karsten Schmidt (20.), 2:0 David Barbe (59.), 3:0 Kevin Hartmann (73.), 4:0 Denis Winter (84.); Zuschauer: 76