Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt vor 53 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Erfolg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Michael Zeppernick (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz (14.).

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Bereits vier Minuten darauf konnte Manuel Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (48.). Mit 4:1 verließen die Kroppenstedter den Platz als Sieger. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Böttger (82. R. Mohr), Zeppernick (82. Franke), Conrad, Tobisch, Liehr, Gruhle (61. Burger), Helbig, Hoffmann, Peschek (61. Bode), Stein

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Kupka, Ehrich, Pundzin, Walter, Krüger, Weber, Schaaf, Salehzada (68. Malz), Kohl (51. Henze)

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53