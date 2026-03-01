Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II von Coach Jörg Treziak aus dem Spiel mit der VfB Germania Halberstadt 2 vom Platz.

Ilsenburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 92 Besuchern auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 geboten. Die Ilsenburger setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halberstadt durch.

Kazuki Watanabe (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Fritz Donner (55.) erzielt wurde.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt nach 55 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Ilsenburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jörg Treziak im gegnerischen Tor. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Robin Gödeke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (71.). Damit war der Erfolg der Ilsenburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Abel (79. Kuthe), Hinze, Gödeke (71. Kolbe), Reuss (85. Kurtz), Watanabe (72. Kiefer Morobel), Hanns, Bollmann, Donner, Sielaff, Klaus

VfB Germania Halberstadt 2: König – Müller, Tunsch, Genschmar, Lippoldt, Wiedenbein, Platz, Bergmann (72. Rumlich), Conrad, Safari, Eckert

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92