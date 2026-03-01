Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II unter Leitung von Trainer Jörg Treziak feierte ein deutliches Ergebnis über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Ilsenburg/MTU. Die 92 Besucher auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger besiegten das Team aus Halberstadt mit 5:0 (1:0) deutlich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Jörg Treziak, als Kazuki Watanabe für Ilsenburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Ilsenburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Fritz Donner der Torschütze (55.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt in Minute 55 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Robin Gödeke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Donner, Hanns, Bollmann, Gödeke (71. Kolbe), Watanabe (72. Kiefer Morobel), Sielaff, Hinze, Reuss (85. Kurtz), Abel (79. Kuthe), Klaus

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Platz, Wiedenbein, Eckert, Lippoldt, Müller, Conrad, Tunsch, Bergmann (72. Rumlich), Safari

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92