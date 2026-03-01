Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II unter Leitung von Trainer Jörg Treziak feierte ein deutliches Ergebnis über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Ilsenburg/MTU. Die 92 Besucher auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger schlugen das Team aus Halberstadt mit 5:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kazuki Watanabe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (41.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Fritz Donner den Ball ins Netz (55.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 55

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Robin Gödeke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (71.). Damit war der Triumph der Ilsenburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Donner, Hinze, Sielaff, Hanns, Gödeke (71. Kolbe), Watanabe (72. Kiefer Morobel), Bollmann, Klaus, Reuss (85. Kurtz), Abel (79. Kuthe)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch, Bergmann (72. Rumlich), Müller, Eckert, Lippoldt, Safari, Platz, Conrad, Wiedenbein, Genschmar

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92