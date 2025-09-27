Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Coach Sven Hahmann aus dem Spiel mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Osterwieck/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 135 Besuchern des Sportzentrums geboten. Die Osterwiecker waren den Gästen aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Osterwiecker legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Lukas Klein der Torschütze.

SV Eintracht Osterwieck baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 34

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 gingen die Osterwiecker als Sieger vom Platz. Die Osterwiecker haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Klein, Krumpach, Steinke (69. Sobert), Stingl (80. Bormann), Dzial, Matzelt (80. G. Badstübner), K. Badstübner, Hildach (80. Großhennig), Meyer, Schmidt (33. Kessler)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Sack, Van Linthout, Hesse, Christmann, Kluge (52. Bartel), Reiners, Mäkel, Gruschetzki, Döltz (80. Popp), Hoppe (51. Weirauch)

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135