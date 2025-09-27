Der SV Eintracht Osterwieck unter Leitung von Coach Sven Hahmann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Plötzkau 1921 mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Osterwieck/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 135 Besuchern des Sportzentrums geboten. Die Osterwiecker setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tim Stingl für Osterwieck traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Klein den Ball ins Netz.

34. Minute: SV Eintracht Osterwieck baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Kevin Hildach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (80.). Die Osterwiecker haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Stingl (80. Bormann), Schmidt (33. Kessler), Matzelt (80. G. Badstübner), Hildach (80. Großhennig), Steinke (69. Sobert), Meyer, K. Badstübner, Klein, Krumpach, Dzial

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Van Linthout, Sack, Gruschetzki, Reiners, Mäkel, Christmann, Kluge (52. Bartel), Döltz (80. Popp), Hoppe (51. Weirauch), Hesse

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135