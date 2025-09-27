Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Coach Sven Hahmann aus dem Kräftemessen mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Osterwieck/MTU. Die 135 Besucher des Sportzentrums haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterwiecker besiegten das Team aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich.

Bereits kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Tim Stingl das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Osterwiecker legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Lukas Klein der Torschütze.

Minute 34: SV Eintracht Osterwieck führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 gingen die Osterwiecker als Sieger vom Platz. Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – K. Badstübner, Matzelt (80. G. Badstübner), Schmidt (33. Kessler), Dzial, Steinke (69. Sobert), Stingl (80. Bormann), Klein, Krumpach, Meyer, Hildach (80. Großhennig)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hoppe (51. Weirauch), Kluge (52. Bartel), Sack, Gruschetzki, Van Linthout, Christmann, Hesse, Mäkel, Döltz (80. Popp), Reiners

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135