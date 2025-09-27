Der SV Eintracht Osterwieck unter Leitung von Trainer Sven Hahmann feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Plötzkau 1921 mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Osterwieck/MTU. Die 135 Besucher des Sportzentrums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterwiecker schlugen das Team aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Tim Stingl das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Klein den Ball ins Netz.

34. Minute: SV Eintracht Osterwieck baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kevin Hildach den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (80.). Damit war der Triumph der Osterwiecker gesichert. Der SV Eintracht Osterwieck hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Steinke (69. Sobert), Dzial, K. Badstübner, Stingl (80. Bormann), Hildach (80. Großhennig), Klein, Meyer, Schmidt (33. Kessler), Matzelt (80. G. Badstübner), Krumpach

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Van Linthout, Mäkel, Christmann, Döltz (80. Popp), Sack, Reiners, Kluge (52. Bartel), Hoppe (51. Weirauch), Gruschetzki, Hesse

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135