Der SV Eintracht Osterwieck unter Leitung von Trainer Sven Hahmann feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Plötzkau 1921 mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Osterwieck/MTU. Die 135 Besucher des Sportzentrums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterwiecker besiegten die Gäste aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich.

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Klein den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Osterwieck – 34. Minute

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

35 Minuten nach der Pause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Stingl (80. Bormann), Schmidt (33. Kessler), Hildach (80. Großhennig), Krumpach, Klein, Meyer, Steinke (69. Sobert), Dzial, Matzelt (80. G. Badstübner), K. Badstübner

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge (52. Bartel), Mäkel, Van Linthout, Gruschetzki, Reiners, Hesse, Hoppe (51. Weirauch), Christmann, Sack, Döltz (80. Popp)

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135