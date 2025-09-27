Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Sven Hahmann und sein Team SV Eintracht Osterwieck gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Osterwieck/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 135 Besuchern des Sportzentrums geboten. Die Osterwiecker waren den Gästen aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Klein den Ball ins Netz.

34. Minute: SV Eintracht Osterwieck liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

35 Minuten nach der Pause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 gingen die Osterwiecker als Sieger vom Platz. Die Osterwiecker sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – K. Badstübner, Klein, Dzial, Schmidt (33. Kessler), Stingl (80. Bormann), Matzelt (80. G. Badstübner), Krumpach, Steinke (69. Sobert), Hildach (80. Großhennig), Meyer

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Sack, Mäkel, Kluge (52. Bartel), Gruschetzki, Hesse, Döltz (80. Popp), Reiners, Hoppe (51. Weirauch), Van Linthout, Christmann

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135