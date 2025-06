Ilsenburg/MTU. Die Ilsenburger haben am Samstag dem Rivalen aus Quedlinburger überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Ilsenburger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Theo Palka der Torschütze (45+1.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt nach 45+1 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Quedlinburger SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Palka konnte in Minute 65 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den Quedlinburger SV. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Quedlinburgerer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Theo Palka traf für Ilsenburg in Minute 77. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 30

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Marinus Hartmut Udo Hotopp (Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 gingen die Ilsenburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Quedlinburger SV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Bräunel (70. Hotopp), Reuss, Bollmann, Donner, Sielaff (82. Gülzow), Jürgens (58. Watanabe), Urban (46. Kolbe), Berndt, Jungermann, Palka (78. Zeidler)

Quedlinburger SV: Bachor – Rieneckert (66. Lindow), Deiters (46. Beti), Brunner, Arbeiter, Spannaus, Stertz (79. Zander), Kläfker (50. Mata Sanabria), Hahn, Henneberg (46. Möller), Pflug

Tore: 1:0 Marcel Reuss (34.), 2:0 Theo Palka (45.+1), 3:0 Theo Palka (65.), 3:1 Wayne Odhiambo Beti (74.), 4:1 Theo Palka (77.), 5:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (87.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Sven Förster, Jan Schwikowski; Zuschauer: 100