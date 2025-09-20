Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach Christian Bilkenroth feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Darlingerode/Drübeck mit einem 5:1 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Rivalen aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 5:1 (4:0) für die Plötzkauer.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Hendrik Kluge für Plötzkau traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Amon Van Linthout (7.) erzielt wurde.

Minute 7: SV Plötzkau 1921 mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Sack (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Plötzkau 1921 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Hesse, Christmann (46. Bartel), Weirauch (76. Beck), Döltz (46. Fechtner), Sack, Van Linthout, Gebbert, Reiners (46. Zimmermann), Kluge (46. Hoppe)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje, Kühne (81. Gallert), Keck, Niehoff (53. Wachsmuth), Bressel, Keil (77. Schumann), Lüderitz, Trute (81. Mahrholz), Braitmaier, Festerling

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110